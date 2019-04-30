Останні новини
-
30-04-2019
-
30-04-2019
-
30-04-2019
-
30-04-2019
-
29-04-2019
-
29-04-2019
-
29-04-2019
-
29-04-2019
-
29-04-2019
-
27-04-2019
-
27-04-2019
-
27-04-2019
-
27-04-2019
-
27-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
26-04-2019
-
25-04-2019
-
25-04-2019
-
25-04-2019
-
25-04-2019
-
25-04-2019
-
25-04-2019
-
25-04-2019
На Великдень у автопригоді загинув 8-річний хлопчик
Автопригода, у якій загинув 8-річний хлопчик, сталася близько 18 години 28 квітня поблизу села Струсів у Теребовлянському районі. За попередніми даними, 22-річна дівчина не впоралася з керуванням автомобіля «Opel Vivaro» та з’їхала на узбіччя дороги.
В результаті такого маневру мікроавтобус зачепив відбійник, внаслідок чого відчинилися задні двері салону через які випали двоє пасажирів: 8-річна дитина та 18-річний хлопець. Від сильного удару малолітній загинув на місці події, а іншого потерпілого доправили до лікарні. На момент аварії в мікроавтобусі перебувало 9 людей. За попередніми даними, водій транспортного засобу була твереза.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на sinoptik.ua у Донецьку
Новини тернополян
У Тернопільській «Гармонії» вчилися спілкуванню
П'ятниця, 26 квітня 2019
П'ятниця, 26 квітня 2019
«Заговори, щоб я тебе побачив». Цей вислів Сократа влучно висвітлює суть чергового засідання жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Тема засідання: «Ефективна комунікація...
Тернопільські школярі змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ професій»
Вівторок, 23 квітня 2019
Вівторок, 23 квітня 2019
Чверть сотні старшокласників трьох Тернопільських (№ 4, № 9 та № 13) і Великоберезовицької ЗОШ змагались в ерудованості та кмітливості, взявши участь у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Четвер, 18 квітня 2019
Четвер, 18 квітня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Учасник АТО зареєстрував шлюб у рамках сервісу Мін’юсту – «Шлюб за добу»
Вівторок, 16 квітня 2019
Вівторок, 16 квітня 2019
Життя – це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Любити і бути коханими – найбільше щастя, і іншого не треба!
Тернопільські медсестри освоюють інформаційні технології
П'ятниця, 12 квітня 2019
П'ятниця, 12 квітня 2019
25 тернопільських медсестер за сприяння Тернопільського міськрайонного центру зайнятості отримали ваучери на підвищення кваліфікації за напрямом «Інформаційні технології в медсестринстві» в Тернопільському державному...
Передвиборчі містифікації: як Порошенко прослизнув у другий тур
П'ятниця, 05 квітня 2019
П'ятниця, 05 квітня 2019
Ще до закінчення підрахунку голосів ні для кого вже не було таємницею, хто з кандидатів пройшов у другий тур, а хто так і залишився сидіти на лаві запасних.
Юні тернополяни тепер знають як виготовляють вуличні світильники
Четвер, 04 квітня 2019
Четвер, 04 квітня 2019
Дев’ятикласники Тернопільської ЗОШ №8 побували на екскурсії в ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Робітничі професії – гарантія успішного працевлаштування
П'ятниця, 29 березня 2019
П'ятниця, 29 березня 2019
Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували ярмарок вакансій ВП «Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль» та ВП «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівської...
Школярі побували на тренінгу в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості
П'ятниця, 22 березня 2019
П'ятниця, 22 березня 2019
Як краще пізнати себе? Як зрозуміти ближніх? Який в мене настрій? Що саме мені потрібно робити для саморозвитку? На ці та інші питання на березневому засіданні клубу «Час Z», що діє при...