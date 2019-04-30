На Великдень у автопригоді загинув 8-річний хлопчик

Автопригода, у якій загинув 8-річний хлопчик, сталася близько 18 години 28 квітня поблизу села Струсів у Теребовлянському районі. За попередніми даними, 22-річна дівчина не впоралася з керуванням автомобіля «Opel Vivaro» та з’їхала на узбіччя дороги.

В результаті такого маневру мікроавтобус зачепив відбійник, внаслідок чого відчинилися задні двері салону через які випали двоє пасажирів: 8-річна дитина та 18-річний хлопець. Від сильного удару малолітній загинув на місці події, а іншого потерпілого доправили до лікарні. На момент аварії в мікроавтобусі перебувало 9 людей. За попередніми даними, водій транспортного засобу була твереза.