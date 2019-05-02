Розпочався ремонт Гаївського мосту

На Гаївському мості у Тернополі розпочалися ремонтні роботи.

У зв’язку з цим, рух авто на шляхопроводі частково перекритий. Через міст дозволено курсувати виключно легковим автомобілям.

З метою недопущення руху великогабаритного транспорту, тут встановлюють висотні обмежувачі руху, зазначає прес-служба ТМР.

На період ремонтних робіт, об’їзд Гаївського мосту відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Зі сторони вулиці Гайової (на роздоріжжі у напрямку до села Великі Гаї) облаштоване кругове перехрестя для тимчасового кругового руху автомобілів, а об’їзд великогабаритними транспортними засобами можливий через Львівську трасу (неподалік ТРЦ «Подоляни»), а також вулицями Микулинецькою та Гайовою.

Окрім того, зі сторони вулиць Протасевича та Об’їзної, дві смуги для руху звужуються в одну з кожної сторони.

Комунальники просять водіїв бути уважними. Для безпечного проїзду з усіх сторін аварійного шляхопроводу будуть виставлені необхідні знаки.