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Тілесні ушкодження та побиті автомобілі - результат конфлікту на Тернопільщині

камаз колеса 9Конфлікт, в результаті якого КамАЗ протаранив іномарку, зареєстрували 29 квітня правоохоронці Монастирисьок.

На обливний понеділок мешканці двох сіл району, віком від двадцяти до тридцяти років, зустрілися на території станції техобслуговування.

Приїхали туди двома автомобілями - у КамАзі двоє чоловіків, а у Mitsubishi - п'ятеро, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Після обливання вони почали розпивати алкоголь, а далі виник конфлікт, який переріс у бійку. Перевага була на боці п'ятьох, проте інші двоє не погодились з цим, сіли в КамАз та в'їхали нею в Mitsubishi. На момент зіткнення в легковому автомобілі спав один із товаришів. В результаті удару він отримав незначні травми.

З легкими тілесними ушкодженнями звернулися до лікарні усі учасники конфлікту. Триває слідство.

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