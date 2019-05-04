На Тернопільщині – спалах африканської чуми свиней

Захворювання та падіж двох свиней зафіксовано на фермерському господарстві жителя села селі Токи на Підволочищині. Спеціалісти, які прибули на місце події, провели розтин та відібрали бакматеріали.

Ветеринарно-санітарна експертиза патологічного матеріалу, виявила ДНК вірус африканської чуми свиней. Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепіозоотичної комісії при Підволочиській РДА затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду. Зокрема, вже утилізувано решту свійських тварин на території свиноферми.

Щоб уникнути поширення вказаного захворювання і серед інших свійських тварин району, працівники поліції здійснюють комплекс превентивних заходів. Зокрема, поліцейські проводять з населенням роз’яснювальну роботу і здійснюють контроль щодо заборони торгівлі на ринках поголів’ям свиней і продуктами з них.