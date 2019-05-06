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«Ключ у кишені: великі письменники з малих міст» Андрій Любка, Мар'яна Максим'як, Роман Малиновський04-05-2019
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У аварії на Борщівщині постраждала дитина
На Борщівщині у селі Іванків близько другої години ночі не розминулися дві іномарки.
За попередніми даними правоохоронців, водій Volkswagen Passat на автодорозі Іванків-Турильче врізався у зустрічний транспортний засіб, а саме в Audi A6.
На момент аварії в Audi перебувала дитина.
Чотирирічного хлопчика бригада швидкої з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та підозрою на перелом кісток черепа госпіталізували в лікарню.
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Новини тернополян
«МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»
Неділя, 05 травня 2019
Неділя, 05 травня 2019
Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка». На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють...
У Тернопільській «Гармонії» вчилися спілкуванню
П'ятниця, 26 квітня 2019
П'ятниця, 26 квітня 2019
«Заговори, щоб я тебе побачив». Цей вислів Сократа влучно висвітлює суть чергового засідання жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Тема засідання: «Ефективна комунікація...
Тернопільські школярі змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ професій»
Вівторок, 23 квітня 2019
Вівторок, 23 квітня 2019
Чверть сотні старшокласників трьох Тернопільських (№ 4, № 9 та № 13) і Великоберезовицької ЗОШ змагались в ерудованості та кмітливості, взявши участь у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Четвер, 18 квітня 2019
Четвер, 18 квітня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Учасник АТО зареєстрував шлюб у рамках сервісу Мін’юсту – «Шлюб за добу»
Вівторок, 16 квітня 2019
Вівторок, 16 квітня 2019
Життя – це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Любити і бути коханими – найбільше щастя, і іншого не треба!
Тернопільські медсестри освоюють інформаційні технології
П'ятниця, 12 квітня 2019
П'ятниця, 12 квітня 2019
25 тернопільських медсестер за сприяння Тернопільського міськрайонного центру зайнятості отримали ваучери на підвищення кваліфікації за напрямом «Інформаційні технології в медсестринстві» в Тернопільському державному...
Передвиборчі містифікації: як Порошенко прослизнув у другий тур
П'ятниця, 05 квітня 2019
П'ятниця, 05 квітня 2019
Ще до закінчення підрахунку голосів ні для кого вже не було таємницею, хто з кандидатів пройшов у другий тур, а хто так і залишився сидіти на лаві запасних.
Юні тернополяни тепер знають як виготовляють вуличні світильники
Четвер, 04 квітня 2019
Четвер, 04 квітня 2019
Дев’ятикласники Тернопільської ЗОШ №8 побували на екскурсії в ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Робітничі професії – гарантія успішного працевлаштування
П'ятниця, 29 березня 2019
П'ятниця, 29 березня 2019
Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували ярмарок вакансій ВП «Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль» та ВП «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівської...