Фуру львівського сміття незаконно привезли на Монастирищину

На території Монастирського сміттєзвалища 4 травня невідома вантажівка намагалася незаконно скинути сміття.

Зауважимо, що це вже далеко не перший подібний випадок, коли на території області намагаються незаконно вивантажити чуже сміття.

Поліцейські на місці події застали фуру. З’ясувалося, що вона приїхала з Львівщини. Водій, отримавши замовлення від невідомого, з яким контактував по телефону, мав вночі вивантажити непотріб на території Монастириського сміттєзвалища. Машина застрягла і не змогла скинути сміття.

На водія-порушника Державна екологічна інспекція склала адмінпротокол відповідно до статті 82 КУпАП – порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення.

Триває перевірка.