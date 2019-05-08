На дорозі Броди-Тернопіль зіткнулися три авто, один з водіїв – в реанімації
Внаслідок ДТП на автодорозі Броди-Тернопіль до реанімаційного відділення потрапив водій авто.
7 травня близько 18:25 у селі Чистилів Тернопільського району не розминулися дві іномарки.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що житель Івачева Долішнього, рухаючись на автомобілі Citroën Berlingo, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в транспортний засіб такої ж марки.
Після удару автомобіль не зміг зупинитися і протаранив ще й ZAZ Vida. В результаті аварії до лікарні потрапили водій та пасажир автомобіля-порушника 1957 та 1958 років народження. Кермувальник у важкому стані. Він в реанімації.
За попередніми даними в чоловіка закрита черепно-мозкова травма, пошкоджений шийний відділ хребта та грудної клітки, відкритий перелом стегнової кістки та закритий перелом зап'ястя.
В ортопедичному відділенні із забоями та переломом ліктьового суглобу знаходиться і пасажир автомобіля. Люди з двох інших транспортних засобів не постраждали. Триває слідство.
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