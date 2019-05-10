В результаті отруєння невідомою речовиною на Тернопільщині помер чоловік

38-річний житель Тернопільського району помер від отруєння невідомою речовиною. Чоловік поступив у медзаклад напередодні.

За словами матері померлого, її сину раптово стало погано після випитої пляшки спиртного, яку він придбав на ринку в Тернополі.

Лікарі намагалися врятувати життя молодому чоловікові, та він, не приходячи до свідомості, помер.

Чим саме отруївся житель Тернопільського району, стане відомо після проведеної токсикологічної експертизи.

Поліцейські проводять перевірку.