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У ставку на Тернопільщині втопився дев’ятирічний хлопчик

dytyna vtopylas 34343Трагічна подія сталася близько сімнадцятої години 10 травня в селі Заздрість Теребовлянського району. Місцеві жителі, почувши крики дітей, збіглися до ставка, куди впав Дмитрик, проте врятувати його не вдалося.

За інформацією правоохоронців, які з’ясовували обставини нещастя, дев’ятирічний Дмитрик разом зі своїм молодшим семирічним братиком та восьмирічним другом гуляли поблизу сільського ставка. Дмитрик захотів намочити у воді ноги, тому, знявши взуття та частину одягу спустився по бетонній плиті до ставка, та, послизнувшись, не втримав рівноваги і впав у воду. Молодші діти стали кричати і кликати на допомогу, адже поблизу з дорослих нікого не було. Крики почули подружжя односельців. Вони прибігли, кинулися до водойми й витягнули хлопчика. Реанімаційні заходи, які проводили медики швидкої допомоги, виявилися безрезультатними. Лікарі констатували смерть дитини через утоплення. 

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