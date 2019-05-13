Свічка в труні призвела до нещастя

У вогні в одному з сіл на Лановеччині постраждала дитина.

В будинку готувалися до відправи по померлому. Над ранок, родичі вийшли з хати по господарських питаннях, свічка догоріла і спалахнула пожежа в результаті якої постраждав десятирічний хлопчик.

Він спав у сусідній кімнаті.

Його з термічними опіками третього ступеня госпіталізували в реанімаційне відділення. За попередніми даними, у дитини вогонь пошкодив тулуб, стегно, спину та верхні дихальні шляхи. Загрози життю хлопчика немає.

Крім того, вогнем пошкоджено дві кімнати.

Даний факт внесений в ЄРДР за статтею 270 частина 1 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Триває слідство.