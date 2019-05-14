Масове отруєння бджіл на Шумщині: пасічники б'ють на сполох

У Шумському районі масово гинуть бджоли, місцеві мешканці підозрюють, що це отруєння хімікатами, звинувачуючи у цьому агрофірму.

До поліцейських із заявою звернувся житель села Великі Загайці і повідомив, що працівники агрофірми, не попередивши жителів навколишніх сіл, які займаються бджолярством, проводили скроплення своїх полів хімікатами, що призвело до загибелі бджіл та порушення ветеринарних правил.

З’ясувалося, агрофірма проводила скроплення полів з ріпаком між селами Мирове та Рохманів. Селяни, що займаються бджолярством у навколишніх населених пунктах, кажуть, комахи раптово почали гинути. Наразі створена спеціальна комісія, яка встановить завдані збитки.

Поліцейські даний випадок кваліфікують, як порушення ветеринарних правил. Триває досудове розслідування, інформують в обласнму Відділі комунікації поліції.