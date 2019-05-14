У нетверезому стані керівник оперативного управління ДФС у Тернопільській області на своєму авто зніс дві електроопори

12.05.2019р. м.Тернополі по вул. Коновальця 10 сталася ДТП за участю новопризначеного начальника оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області полковника Володимира Гаркуші.

З неофіційних джерел журналістам стало відомо, що Володимир Гаркуша під час скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. На щастя у даному ДТП крім повалених стовпів потерпілих не було. На даний момент полковник ДФС Тернопільській обласній клінічній лікарні проходить обстеження. Відомо, що внаслідок ДТП водій позашляховика Mitsubishi Outlender отримав травми лиця та грудної клітки, але від госпіталізації відмовився. Для тернополян не буде новиною про те, що згодом в офіційному коментарі поліції буде заявлено, що в крові Володимира Гаркуші вміст алкоголю на момент скоєння ДТП не виявлено. Дуже часто у тернопільських чиновників та посадових осіб у якому б вони стані алкогольного сп’яніння не були хоч в «хлам» отримують довідки від так званих медичних «спеціалістів», що вони абсолютно тверезі. От маємо черговий такий випадок за участю Начальник оперативного управління ГУ ДФС та пошкодженими двома електричними стовпами.

Хочемо нагадати, що у грудні 2018 року перший заступник начальника ДФС в Тернопільській області Віталій Дума. представив нового керівника структурним підрозділам Гаркушу Олега Володимировича 1982 року народження, одруженого.

Дружина: Гаркуша Тетяна Олексіївна, працює головний державним ревізором-інспектор ГУ ДФС у м. Києві.

Сини : Гаркуша Михайло Олегович, Гаркуша Гліб Олегович.

Свою трудову діяльність Володимира Гаркуша розпочав у податковій міліції з серпня 1999 року, де пройшов усі «тернисті» щаблі від оперуповноваженого до начальника відділу, управління. До призначення на Тернопільщину, очолював оперативне управління ГУ ДФС у Полтавській області.

Як стало відомо із неофіційних джерел, посадовець разом зі своїм начальником Лєдніком О. В., на Полтавщині відзначився сприянням закриттю кримінальних проваджень в обхід інтересам Полтавській прокуратурі. За що Гаркуша та його керівник були зміщенні зі своїх посад.

Врятувало від звільнення полковника скороспілки тісні зв’язки його батька із начальником головного управління ДФС України Лісовим Г.О., який перевів Володимира Гаркушу у Тернопільську область на аналогічну посаду начальника оперативного управління ДФС.

З неофіційних джерел відомо, що зайнявши крісло начальника оперативного управління Олег Володимирович свою роботу розпочав із кураторства спиртових заводів Тернопільської області та підпільних АЗС.

Згідно з декларацією за 2018 рік полковник ДФС володіє таким майном:

Квартира у м.Києві Дата набуття права:20.07.2012 Загальна площа (м²):110,3 заявленою вартістю 1200000 грн

Земельна ділянка с.Тубільці / Черкаський район / Черкаська область / площею 4516 м.кв дата набуття 08.11.2010

Земельна ділянка с. Халеп’я / Обухівський район / Київська область / площею 2300 м.кв. дата набуття 09.03.2010

Земельна ділянка с. Халеп’я / Обухівський район / Київська область / Україна 1200 м.кв. дата набуття 09.03.2010

Автомобіль легковий. Дата набуття права:01.10.2008 Mitsubishi Outlender Рік випуску:2008 ціною 150000 грн

Автомобіль легковий. Дата набуття права:28.04.2015 Hyundai Santa FE Рік випуску:2013 ціною 750000 грн

Заробітна платня у 2018 році становила за рік 242092 грн.

Гаркуша Олег Володимирович поєднує роботу начальника оперативного управління і з громадською та комерційною діяльністю. Він є засновником :

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АН”ТРИПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ”

Обухів

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СЛУЖБА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Обухів

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ”

Ізмаїл

Фото тернополян:

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