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У Чортківському районі кульова блискавка залетіла через вентиляцію в будинок і вибухнула
Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула, травмовано 6 осіб з них 5 дітей. Нещасний випадок трапився вчора, 18 травня, близько 17 години у селі Джурин Чортківського району.
Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі.
На момент інциденту всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Усіх потерпілих доставлено в приймальне відділення Чортківської лікарні з попереднім діагнозом «Оглушення легкої степені». Після огляду медиків їх відпустили додому.
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