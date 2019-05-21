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Четверо чоловіків і жінка організували в обласному центрі наркобізнес

narkota4Наркотичних речовин майже на чотириста тисяч гривень,а також 1400 євро, 125 доларів та 15 тисяч гривень вилучили оперативники разом з детективами у чотирьох чоловіків та жінки, які організували в обласному центрі наркобізнес.

За словами очільника підрозділу Михайла Димиди, "бізнесмени" заробляли на продажі марихуани, амфетаміну, метамфетаміну, а також торгували таблетками екстазі та субутексу. Як стало відомо, заробітки влаштував безробітний тернополянин, 1986 року народження.

У помічники взяв собі чотирьох осіб. Усі - наркомани зі стажем. Постачальник закуповував великими партіями наркотики і роздавав їх "співробітникам" для реалізації. Ціна за товар залежала від кількості купленого.

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Торгували забороненими речовинами з власних помешкань та з автомобіля. Клієнти зв'язувалися з продавцями по телефону або одразу приходили за відомими уже адресами.

Оперативники провели обшуки у п'яти помешканнях.

Правоохоронці вилучили півкілограма марихуани, 320 грам амфетаміну, 40 таблеток екстазі, 95 таблеток субітексу та 20 таблеток метамфетаміну. Окрім цього дві одиниці травматичної зброї, ваги, гроші та інші прилади для наркоторгівлі.

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Двох учасників затримали та обрали їм запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави. По трьох інших питання вирішується. З'ясовують правоохоронці шляхи надходження наркосировини, а також встановлюють особи клієнтів. 

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