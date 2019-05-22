А Вам із дітьми в Тернополі жити зручно?

Українська Галицька Партія дбає, аби місто стало більш дружнім до дітей

Ви часто «мандруєте» Тернополем із дитячим візочком? Поділіться, чи це зручно.

Не кожен із нас задумується, що від цього залежить і те, чи почувається мати щасливою, чи легко їй відвідувати поліклініки, зустрічатися з друзями в кав’ярнях, їздити громадським транспортом. А як Вам безпека дитячих майданчиків у місті? Які ще проблеми, або можливості для дітей і батьків Ви бачите?

Про це в тернопільських родин запитує Українська Галицька Партія.

- Ми хочемо, щоби материнство ставало все більш престижним та комфортним, і тому насамперед питаємо думки людей, — каже Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради Української Галицької Партії. — Наше опитування — це частина великої кампанії, яка спрямована на покращення умов народження та життя маленьких тернополян. А ще ми хочемо підвищити рівень престижності материнства. Спільно з активними батьками ініціюємо зміни: починаючи від зручності проїзду візочком по тротуарах, закінчуючи якісною освітою дітей. Спілкування із сім’ями в місті допоможе чіткіше окреслити проблеми та способи їх вирішення.

Нещодавно Ірина Яремчук ініціювала проведення в Тернополі масштабного форуму «Право на гідні пологи». Лікарі, психологи, вагітні жінки, сім’ї з дітьми, представники громадських організацій, які піднімають престиж інституту сім’ї, обговорили умови, у яких жінка народжує, як їх покращити.

Також Галицька Партія провела зустріч із фахівцями про стан народжуваності в Тернополі, яку теж організувала Ірина Яремчук. Саме тут прозвучали шокуючі цифри місцевих демографів: народжуваність на Тернопільщині найнижча в Україні. Експерти називали багато факторів, які впливають на це. Одним із них є, власне, комфорт матерів із дітьми в місті.

Дізнавшись думку тернополян, Українська Галицька Партія ініціюватиме зміни в місті, які зроблять Тернопіль зручнішим для сімей і дітей.

Анкетування відбуватиметься впродовж двох наступних місяців. Активісти чекатимуть Вас у парках, на дитячих майданчиках — саме там, де матерів із дітками найбільше.

Опитування можна пройти й онлайн, за посиланням: https://my.su/87tej

Саме Ваша думка дає шанс зробити Тернопіль зручним для дітей та сімей!

Давайте разом зробимо батьківство престижним та комфортним!