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А Вам із дітьми в Тернополі жити зручно?

Українська Галицька Партія дбає, аби місто стало більш дружнім до дітей

Ви часто «мандруєте» Тернополем із дитячим візочком? Поділіться, чи це зручно.

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Не кожен із нас задумується, що від цього залежить і те, чи почувається мати щасливою, чи легко їй відвідувати поліклініки, зустрічатися з друзями в кав’ярнях, їздити громадським транспортом. А як Вам безпека дитячих майданчиків у місті? Які ще проблеми, або можливості для дітей і батьків Ви бачите?

Про це в тернопільських родин запитує Українська Галицька Партія.

-       Ми хочемо, щоби материнство ставало все більш престижним та комфортним, і тому насамперед питаємо думки людей, — каже Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради Української Галицької Партії. — Наше опитування — це частина великої кампанії, яка спрямована на покращення умов народження та життя маленьких тернополян. А ще ми хочемо підвищити рівень престижності материнства. Спільно з активними батьками ініціюємо зміни: починаючи від зручності проїзду візочком по тротуарах, закінчуючи якісною освітою дітей. Спілкування із сім’ями в місті допоможе чіткіше окреслити проблеми та способи їх вирішення.

Нещодавно Ірина Яремчук ініціювала проведення в Тернополі масштабного форуму «Право на гідні пологи». Лікарі, психологи, вагітні жінки, сім’ї з дітьми, представники громадських організацій, які піднімають престиж інституту сім’ї, обговорили умови, у яких жінка народжує, як їх покращити.

Також Галицька Партія провела зустріч із фахівцями про стан народжуваності в Тернополі, яку теж організувала Ірина Яремчук. Саме тут прозвучали шокуючі цифри місцевих демографів: народжуваність на Тернопільщині найнижча в Україні. Експерти називали багато факторів, які впливають на це. Одним із них є, власне, комфорт матерів із дітьми в місті.

Дізнавшись думку тернополян, Українська Галицька Партія ініціюватиме зміни в місті, які зроблять Тернопіль зручнішим для сімей і дітей.

Анкетування відбуватиметься впродовж двох наступних місяців. Активісти чекатимуть Вас у парках, на дитячих майданчиках — саме там, де матерів із дітками найбільше.

Опитування можна пройти й онлайн, за посиланням: https://my.su/87tej

Саме Ваша думка дає шанс зробити Тернопіль зручним для дітей та сімей!

Давайте разом зробимо батьківство престижним та комфортним!

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