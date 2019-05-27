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У Борщівському р-ні перекинулась цистерна з скрапленим газом (ФОТО)
Сьогодні, 27 травня, о 04:50 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшла інформація про те, що на автодорозі Т-20-02 «Тернопіль – Скалат - Жванець», поблизу села Ланівці Борщівського району, водій напівпричепу DAF, що перевозив цистерну зі скрапленим газом – пропан-бутан, не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив перекидання автомобіля.
Працівники поліції перекрили проїжджу частину дороги та організовали об’їзд місця ДТП на безпечній відстані.
З метою забезпечення пожежної безпеки, на місце події прибув черговий караул 8-ї ДПРЧ та мобільна оперативна група Борщівського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Газ із цистерни, на щастя, не витік.
Водія транспортного засобу з травмами різного ступеня важкості шпиталізовано до Борщівської центральної районної клінічної лікарні.
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