У Борщівському р-ні перекинулась цистерна з скрапленим газом (ФОТО)

Сьогодні, 27 травня, о 04:50 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшла інформація про те, що на автодорозі Т-20-02 «Тернопіль – Скалат - Жванець», поблизу села Ланівці Борщівського району, водій напівпричепу DAF, що перевозив цистерну зі скрапленим газом – пропан-бутан, не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив перекидання автомобіля.

Працівники поліції перекрили проїжджу частину дороги та організовали об’їзд місця ДТП на безпечній відстані.

З метою забезпечення пожежної безпеки, на місце події прибув черговий караул 8-ї ДПРЧ та мобільна оперативна група Борщівського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Газ із цистерни, на щастя, не витік.

Водія транспортного засобу з травмами різного ступеня важкості шпиталізовано до Борщівської центральної районної клінічної лікарні.