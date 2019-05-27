У Тернополі накрили наркопритон

Наркопритон на вулиці Богдана Лепкого у Тернополі викрили оперативники підрозділу протидії наркозлочинності в області. На власників квартири неодноразово надходили скарги у поліцію.

Люди жалілися на постійний неприємний запах, чужих підозрілих людей у під'їзді та біля будинку, а також на антисанітарію, яку розводили господарі.

Дане помешкання належить трьом рідним братам - 19-ти, 30-ти та 34-ох років. Усі вони - наркозалежні особи.

«Однієї закладки вистачає десь на тиждень. Середня доза вартує гривень 500. Гроші заробляю, бо працюю - неофіційно підпрацьовую на будові або що де підвернеться», - розповідає господар квартири.

За словами Володимира Присяжнюка - заступника начальника підрозділу протидії наркозлочинності, брати неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за незаконні операції з наркотиками та майнові злочини.

На зауваження сусідів чоловіки не реагували, а ще й погрожували людям бійцівською собакою.

У помешканні братів оперативники провели обшук в ході якого вилучили заборонені психотропні речовини та прилади для їх вживання й виготовлення. За неповних п'ять місяців працівники УПН зареєстрували 79 фактів збуту наркотиків, двадцяти двом особам оголосили підозру.

За вказані кримінальні правопорушення чоловікам грозить позбавлення волі від трьох до п'яти років.

За попередньою інформацією, на обліку в наркодиспансері зареєстровано лише офіційно 456 споживачів наркотиків, хоча насправді ця цифра по області вища.

Від початку року на території Тернопільщини правоохоронці задокументували вісім фактів організації та утримання місць для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.