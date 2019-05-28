Чоловіка, який ремонтував кондиціонер, вбило струмом

В результаті ураження струмом через недотримання правил безпеки у Чорткові загинув чоловік.

27 травня сорокавосьмирічний чортківчанин ремонтував кондиціонер.

Під час роботи він знаходився на алюмінієвій драбині. У якийсь момент його вдарило струмом у 220 Вольт і він впав з триметрової висоти.

На місце нещастя прибули медики. За їх словами, дія струму тривала після падіння ще десь секунд тридцять. Далі його забрали в реанімаційне відділення. Проте, врятувати життя робітникові не вдалося. Лікарі припускають, що струм вразив внутрішні органи, але остаточна причина смерті стане відома після розтину.