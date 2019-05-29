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Молодь Тернопільщини запрошують у наметовий табір «Лисоня»

pic1З 2 по 7 липня у Таборовій оселі “Соколиця”, що на Бережанщині, відбудеться вишкільний наметовий табір “Лисоня ім. Івана Гавдиди”.

“Лисоня” - це табір, на якому вже кілька десятиліть формується майбутнє української держави. Тут ти сповна відчуєш атмосферу таборового життя, випробуєш свої сили, здобудеш безліч нових знань та вірних друзів!

Програма поєднує у собі дві складові: фізичне та інтелектуальне навантаження. Долаючи різноманітні випробування молодь вчиться працювати в команді, поглиблює свої знання з історії, ідеології українського націоналізму та роботи в громадському середовищі.

Учасниками табору “Лисоня” можуть стати усі охочі віком від 16 до 23-х років, варто тільки заповнити анкету:http://mnk.org.ua/lysonia та виконати всі умови зголошення.

Впродовж 6-и днів на учасників чекають: яскраві враження; гутірки на актуальні теми; моральний та фізичний вишкіл; нові знайомства; 6 неймовірних днів на природі; вечірні ватри; зустрічі з успішними людьми; спортивні та командні ігри.

Організатори: Молодіжний Націоналістичний Конгрес, обласне Управління сім'ї та молоді Тернопільської.

Деталі можна дізнатися за телефоном: 098-64-30-443 (Василь).

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