Троє людей травмовано у ДТП на Гусятинщині

На Гусятинщині не розминулося два автомобіля. Аварія трапилася сьогодні, 29 травня, близько десятої години. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися ВАЗ-2109 та Peugeot 407. Трьох людей карета швидкої доправила до лікарні.

У кермувальника "Жигулів" підозра на перелом ноги, у його пасажирки ймовірно переламана ключиця. З травмами госпіталізували до медзакладу і водія іномарки.

Одна з версій автопригоди - порушення правил дорожнього руху і виїзд на зустрічну смугу.