Три людини загинуло, а двоє у важкому стані - наслідки ДТП на Збаражчині

Три людини загинуло, а двоє у важкому стані - це результат дорожньо-транспортної пригоди в Збаразькому районі.

Аварія трапилася 30 травня близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. На місці події працює слідчо-оперативна група. Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

На момент нещастя в легковому автомобілі перебувало п'ятеро чоловіків. Троє загинуло одразу, ще двох госпіталізували до лікарні. Стан одного з потерпілих важкий. За його життя боряться медики. Водій вантажівки живий.

Триває слідство.