У Тернополі помічник депутата обласної ради через порушення ПДР побив заступника голови РДА

Поліцейські шукають очевидців бійки на Микулинецькій у Терннополі між помічником депутата обласної ради та заступником заступник голови РДА.

Потерпілий - заступник голови РДА із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм носа потрапив до лікарні.

Травми чоловікові наніс тернополянин, 1995 року народження - помічник депутата обласної ради. Конфлікт виник між чоловіками на проїжджій частині дороги. За попередньою інформацією, через порушення правил дорожнього руху. Потерпілий - заступник голови РДА, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, створив аварійну ситуацію. Він, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, на перехресті з Микулинецькою, не пропустив Mercedes Vito який їхав центральною дорогою.

Водій Мерседесу вийшов з автівки і кілька разів через відчинене вікно вдарив в обличчя порушника. Останній в свою чергу пошкодив ключем скло іншого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини розбірок і просять очевидців, які щось бачили чи зафіксували інцидент на відеореєстратори, повідомити за номером телефону: (098)953-91-01. Конфіденційність гарантується.