На закривавлене тіло 35-літнього чоловіка натрапили діти

На закривавлене тіло тридцятип’ятилітнього чоловіка натрапили діти в одному із сіл Кременецького району.

3-го червня одинадцятирічний племінник разом з рідним братом та товаришем грався у сусідній кімнаті.

Коли хлопчик вийшов, то помітив, що двері до дядька відчинені, а сам він знаходиться на колінах та в крові.

На момент нещастя окрім дітей в будинку був хворий батько загиблого, а також рідна сестра та мама. Жінки поралися на городі.

За словами мами загиблого, син був живий, коли вони йшли на город, але спав, бо був п’яний. Що сталося в будинку вона не знає, але стверджує, що її та доньки дома не було хвилин двадцять.

Правоохоронці проводять розслідування.