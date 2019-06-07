За аварію, яку вчинив водій маршрутки, судитимуть механіка

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно механіка одного із приватних підприємств, що допустив випуск на лінію технічно-несправного автобуса, водій якого вчинив ДТП.

Минулого року 18 червня механік підприємства -відповідальна особа за дотримання технічного стану автотранспортних засобів та випуску їх на маршрут, не здійснив належної перевірки гальмівної системи автобуса «ЧАРЗ А091 Богдан», та випустив на лінію вказаний транспортний засіб із частковою відмовою гальмівної системи та передав керування водію.

Того ж дня, близько 17 год водій, керуючи технічно несправним автобусом, рухаючись по вул. Кн.Острозького в обласному центрі в напрямку Микулинецької, наїхав на неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора на пішохідному переході. За умови перебування робочої гальмової системи автобуса у працездатному стані, транспортний засіб мав технічну можливість уникнути наїзду, наголошують у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12-річна дівчинка була госпіталізована до дитячої обласної клінічної лікарні із багаточисельними травмами.