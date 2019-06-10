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Водійка тролейбуса, через яку загинув чоловік, відповідатиме за свій вчинок
У Тернополі судитимуть водійку тролейбуса, яка наїхала на чоловіка.
1 квітня 2019 о 09.30 водійка тролейбуса SKODA, рухаючись за маршрутом №2 проспектом С.Бандери м. Тернополя, навпроти будинку № 19, допустила наїзд на пішохода.
Чоловік літнього віку саме перетинав проїзну частину дороги справа-наліво відносно руху транспортного засобу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок наїзду пенсіонер отримав тяжкі тілесні ушкодження, з якими перебував на лікуванні в університетській лікарні. 17 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер.
Місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно водійки КП «Тернопільелектротранс».
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Новини тернополян
Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
П'ятниця, 31 травня 2019
Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Субота, 25 травня 2019
Субота, 25 травня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
В Ігровицькій ЗОШ визначили професії майбутнього
Субота, 25 травня 2019
Субота, 25 травня 2019
Виїзне засідання клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулося в Ігровицькій ЗОШ.
У Тернополі діятиме Літній ІТ-табір для школярів
Понеділок, 20 травня 2019
Понеділок, 20 травня 2019
Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
Донеччанин став членом дружнього колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Середа, 15 травня 2019
Середа, 15 травня 2019
Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…
Юні ланівчани «приміряли» професію пожежника
Вівторок, 07 травня 2019
Вівторок, 07 травня 2019
Восьмикласники Лановецької ЗОШ № 2 побували в 11-й Державній пожежно-рятувальній частині управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.
«МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»
Неділя, 05 травня 2019
Неділя, 05 травня 2019
Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка». На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють...
У Тернопільській «Гармонії» вчилися спілкуванню
П'ятниця, 26 квітня 2019
П'ятниця, 26 квітня 2019
«Заговори, щоб я тебе побачив». Цей вислів Сократа влучно висвітлює суть чергового засідання жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Тема засідання: «Ефективна комунікація...
Тернопільські школярі змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ професій»
Вівторок, 23 квітня 2019
Вівторок, 23 квітня 2019
Чверть сотні старшокласників трьох Тернопільських (№ 4, № 9 та № 13) і Великоберезовицької ЗОШ змагались в ерудованості та кмітливості, взявши участь у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ...