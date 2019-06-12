На Тернопільщині люди в чорному побили та пограбували родину підприємців

Троє невідомих у масках та кепках, одягнуті в чорний одяг, проникли до помешкання підприємця з Тернопільського району.

На момент нападу, який стався вночі, коли родина уже спала, в будинку перебувало четверо дорослих та двоє маленьких діток.

Родину допитували, аби ті зізналися, де гроші та цінні речі. Дітей та 83-річну бабусю не зачіпали. Після того, як отримали бажане, нападники залишили житло.

На місце злочину виїжджала слідчо- оперативна група, керівники головного управління нацполіції області. Потерпілих госпіталізували до лікарні з забоями, струсом, закритою черепно- мозковою травмою та рваними ранами обличчя. За попередньою інформацією, зловмисники зайшли до будинку, підібравши ключ до вхідних дверей.

Правоохоронці працюють над встановленням зловмисників та звертаються до людей, які може щось бачили чи чули, повідомляти на лінію «102». Даний злочин перебуває на контролі керівника Нацполіції України, зазначають у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.