Останні новини

На Тернопільщині люди в чорному побили та пограбували родину підприємців

зломисники маскахТроє невідомих у масках та кепках, одягнуті в чорний одяг, проникли до помешкання підприємця з Тернопільського району. 

На момент нападу, який стався вночі, коли родина уже спала, в будинку перебувало четверо дорослих та двоє маленьких діток.

Родину допитували, аби ті зізналися, де гроші та цінні речі. Дітей та 83-річну бабусю не зачіпали. Після того, як отримали бажане, нападники залишили житло.

На місце злочину виїжджала слідчо- оперативна група, керівники головного управління нацполіції області. Потерпілих госпіталізували до лікарні з забоями, струсом, закритою черепно- мозковою травмою та рваними ранами обличчя. За попередньою інформацією, зловмисники зайшли до будинку, підібравши ключ до вхідних дверей.   

Правоохоронці працюють над встановленням зловмисників та звертаються до людей, які може щось бачили чи чули, повідомляти на лінію «102». Даний злочин перебуває на контролі керівника Нацполіції України, зазначають у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
Thumbnail Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Субота, 25 травня 2019
Thumbnail Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих!  Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
В Ігровицькій ЗОШ визначили професії майбутнього
Субота, 25 травня 2019
Thumbnail Виїзне засідання клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулося в Ігровицькій ЗОШ.
У Тернополі діятиме Літній ІТ-табір для школярів
Понеділок, 20 травня 2019
Thumbnail Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
Донеччанин став членом дружнього колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Середа, 15 травня 2019
Thumbnail Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…
Юні ланівчани «приміряли» професію пожежника
Вівторок, 07 травня 2019
Thumbnail Восьмикласники Лановецької ЗОШ № 2 побували в 11-й Державній пожежно-рятувальній частині управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.
«МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»
Неділя, 05 травня 2019
Thumbnail Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка». На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють...
У Тернопільській «Гармонії» вчилися спілкуванню
П'ятниця, 26 квітня 2019
Thumbnail «Заговори, щоб я тебе побачив». Цей вислів Сократа влучно висвітлює суть чергового засідання жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Тема засідання: «Ефективна комунікація...
Тернопільські школярі змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ професій»
Вівторок, 23 квітня 2019
Thumbnail Чверть сотні старшокласників трьох Тернопільських (№ 4, № 9 та № 13) і Великоберезовицької ЗОШ змагались в ерудованості та кмітливості, взявши участь у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ...