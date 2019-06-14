На Тернопільщині у аварії загинув водій

На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Колодно Збаразького району зіткнувся бус з вантажівкою.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій буса виїхав на смугу зустрічного руху. І як результат - врізався у фуру.

Кермувальник мікроавтобуса загинув на місці події. Інший отримав тілесні ушкодження. Пасажирів в транспортних засобах не було.