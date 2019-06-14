У Тернополі з вікна будинку випав півторарічний малюк

У Тернополі на території приватного будинку з вікна другого поверху випав півторарічний малюк. Дитина у важкому стані. Сталася трагедія 13 червня близько обідньої пори.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що хлопчик забрався на підвіконня і, обпершись на москітну сітку, випав з вікна. В цей час в будинку були мати і старша дитина.

Зі слів жінки, діти гралися в своїй кімнаті, а вона на декілька хвилин вийшла до спальні. Через якийсь час почула плач дитини на подвір’ї. Коли вибігла, малюка на руках тримав один з майстрів, що проводив ремонтні роботи в їх господарстві.

Хлопчика госпіталізували, під час обстеження діагностували розрив внутрішнього органу. Дитину прооперували. Зі слів медиків, стан маленького пацієнта стабільно важкий.