Останні новини
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
14-06-2019
-
13-06-2019
-
13-06-2019
-
Мандрівний фестиваль «Кіномедіа» з лекцією у Тернополі: «Цифрова безпека vs. вибори: приклади та поради»13-06-2019
-
13-06-2019
-
13-06-2019
-
13-06-2019
-
13-06-2019
-
13-06-2019
-
13-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
12-06-2019
-
11-06-2019
-
11-06-2019
У Тернополі з вікна будинку випав півторарічний малюк
У Тернополі на території приватного будинку з вікна другого поверху випав півторарічний малюк. Дитина у важкому стані. Сталася трагедія 13 червня близько обідньої пори.
Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що хлопчик забрався на підвіконня і, обпершись на москітну сітку, випав з вікна. В цей час в будинку були мати і старша дитина.
Зі слів жінки, діти гралися в своїй кімнаті, а вона на декілька хвилин вийшла до спальні. Через якийсь час почула плач дитини на подвір’ї. Коли вибігла, малюка на руках тримав один з майстрів, що проводив ремонтні роботи в їх господарстві.
Хлопчика госпіталізували, під час обстеження діагностували розрив внутрішнього органу. Дитину прооперували. Зі слів медиків, стан маленького пацієнта стабільно важкий.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Новини тернополян
П'ятниця, 31 травня 2019
Субота, 25 травня 2019
Субота, 25 травня 2019
Понеділок, 20 травня 2019
Середа, 15 травня 2019
Вівторок, 07 травня 2019
Неділя, 05 травня 2019
П'ятниця, 26 квітня 2019
Вівторок, 23 квітня 2019