Чи може працівник передумати і відкликати заяву про звільнення за угодою сторін чи заяву про звільнення за власним бажанням?

Скасування угоди про припинення трудового договору за угодою сторін можливо тільки за згодою обох сторін трудового договору (працівника і роботодавця). Скасування угоди в односторонньому порядку неможливо. Чи може працівник відкликати заяву про звільнення за власним бажанням? Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не може звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Повідомляє Управління Держпраці у Тернопільській області