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Сьогодні відкриття модерного майданчика для тих хто готовий творити Зміни
У п’ятницю 21 червня, з 18:00 у Тернополі запрацює модерний майданчик для волонтерів, молоді та усіх, хто готовий творити зміни вже сьогодні, не чекаючи. Коворкінг змін - це простір для активної молоді, що хоче розвиватися та втілювати свої плани та ініціативи. Коворкінг Змін — це місце для зустрічей волонтерів. Це простір для об’єднання найбільш активних людей. Це місце для самоосвіти, знайомства з іншими активістами та спільного вирішення місцевих проблем. Гості: Микола Виговський, Олег Вітвіцький, Максим Черкашин, Василь Мартюк, волонтери центру коворкінгу. Завітайте у наш центр, що знаходиться по вул. Шашкевича, 8в, 7-ий поверх. Це абсолютно безкоштовно. Просимо попередньо зареєструватися. Контактна особа: Сукач Анастасія, +380971149181. Інформація про подію.
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