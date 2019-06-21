Аж два дні у Тернополі буде Фестиваль дитинства

Хочете вдосталь повеселитися? Набридли гастрономічні фестивалі? Не знаєте, чим зайняти дітей на вихідних? Діток з батьками кличуть на Фестиваль дитинства у Тернополі. Відбуватиметься він аж протягом двох днів: у суботу та неділю, 22-23 червня, у Кутківцях (вул. Золотогірська, 14) та на Східному (Героїв Крут, 3). Тернопільська міська організація Української Галицької Партії продовжує низку фестивалів для найменших тернополян. “Ми хочемо зробити Тернопіль дружнім до батьків і дітей! На фестивалі діти будуть гратися і розважатися. Тим часом ми з батьками обговоримо, як зробити місто зручнішим для сімей”, - розповідає Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради Української Галицької Партії. Фестиваль дитинства - це чудовий спосіб весело та корисно провести час. Будуть проводити конкурси, ігри, спортивні естафети. Окрім того, під час фестивалю відбудеться акція «Ну ж бо, почитай», де маленьким дітям можна буде почитати цікаві книжки. А як вам боді-арт? Бо на фестивалі будуть аніматори, які малюватимуть яскраві малюнки усім охочим.

Отже, програма: ігри, конкурси, боді-арт, спортивні естафети, банси, акція “Ну ж бо, почитай!”, гра “Морський бій”, солодощі та багато інших цікавинок від Української Галицької Партії. Поки діти гратимуться, то батьки матимуть змогу обговорити, як покращити умови для матерів та сімей з дітьми, як зробити місто комфортнішим. Дізнавшись думку тернополян, Українська Галицька Партія ініціюватиме зміни в місті, які зроблять Тернопіль зручнішим для сімей і дітей.