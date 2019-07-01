Через п’яну матір семимісячне немовля з численними забоями та переломами у лікарні

Матір перебувала у стані алкогольного сп'яніння, а її дитина на очах у свідків кілька разів випадала з візочка. Жінка немовля намагалася знову посадити, а в результаті - коляска впала на дівчинку. Люди спробували відібрати дитину, але п’яна матір, схопивши її, почала тікати.

Семимісячну дівчинку із забоєм м'яких тканин голови та з підозрою на перелом кісток носа доправлено до Кременецької лікарні.

Горе-матір уродженка Києва, 1992 року народження. Вона переїхала на Тернопільщину з чоловіком. Обидвоє постійно зловживають спиртними напоями. У подружжя уже п'ятеро малолітніх діток.

Двоє з них знаходяться під опікою свекрухи і живуть у сусідній області. Потерпілу дівчинку також опікунські органи передали дідусеві.

За злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною матері доведеться відповідати у суді.