Від початку року на Тернопільщині трапилось понад 3500 злочинів

3709 злочинів зареєстрували правоохоронці Тернопільщини від початку 2019 року. Серед усіх правопорушень 945 - це тяжкі та особливо тяжкі злочини.

- За цей період у нас трапилося 5 вбивств, було 8 тяжких тілесних ушкоджень, 3 з яких із смертельними наслідками. Всі ці злочини розкриті. Було одне згвалтування - особа також встановлена, - заявив на прес-конференції начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

За січень-червень в Тернополі та області трапилося 1448 крадіжок, майже половина з них розкрита. Найпоширеніші серед цього виду злочину це - крадіжки з квартир та дачних будинків - їх 234, зросла кількість грабунків - їх 71. Зареєстрували працівники поліції 6 розбійних нападів, 251 шахрайство. За пів року на території області трапилося 45 фактів заволодіння транспортними засобами, двадцять вісім автівок повернули власникам.

Невтішною залишається ситуація з дорожньо-транспортними пригодами. Від початку року на дорогах міста та області трапилося 1040 аварій в яких 41 людина загинула, а 265 отримали травми.

- Найбільше людей загинуло при зіткненні автівок, в результаті наїзду на пішохода та на перешкоду. Серед основних причин аварій - порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання дистанції, порушення правил переїзду перехресть та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Працює активно поліція і над розкриттям наркозлочинів, правопорушень у сфері торгівлі людьми, над виявленням вибухо-небезпечних речовин.

З настанням літніх канікул посилили свою роботу і працівники ювенальної поліції. Вони проводять превентивні заходи з дітьми, батьками, а також з виховниками у таборах відпочинку, аби убезпечити всіх від нещасних випадків й запобігти вчиненню адміністративних та кримінальних правопорушень скоєних дітьми та щодо дітей.

- Від початку року на території області зареєстровано 10 нещасних випадків за участю дітей, 4 - зі смертельними наслідками - це утоплення та ураження струмом.20 діток травмувалося та 4 загинуло в результаті ДТП.