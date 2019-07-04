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Що одягти на співбесіду влітку?

56444666 5566Якщо ви вирішили змінити роботу, співбесіди не уникнути, а якщо компанія велика, то вона, ймовірно, буде навіть не одна. Одяг, який ви виберете для співбесіди, вкрай важливий не тільки тому, що він формує ваш образ в очах інтерв'юерів, а й тому що ваша поведінка, манера триматися, впевненість у собі теж залежать від того, що саме на вас одягнуто.

Ваш зовнішній вигляд – ключовий меседж світу

Ви знаєте, як часом змінюються відчуття, постава, манера мовлення, якщо ви одягаєте щось особливе, або коли звичайний наряд доповнюють фірмові брендові сумки, наприклад: https://kasta.ua/market/sumki, або коли ви одягаєте строгі туфлі замість звичних кросівок.

І ще ви знаєте, що близько 80% інформації люди засвоюють через зір і, які б правильні слова людина не говорила на співбесіді, головне враження залишиться «на совісті» її зовнішності та невербальних сигналів.

Як правильно підбирати одяг для співбесіди влітку?

Загальні рекомендації для жінок і чоловіків:

1. Тільки натуральні дихаючі тканини, в яких тілу буде комфортно.

2. Можливо, трохи більш яскраві відтінки, ніж узимку – насичені, але не ядучі.

3. Якщо в холодну пору року слід бути стриманими з аксесуарами, то влітку вони, навпаки, бажані – невеликі, ненав'язливі.

4. Наряд має відповідати вашому розміру. Якщо ви схудли або набрали трохи зайвого з минулого літа, потрібно купити гарну блузку за посиланням: https://kasta.ua/market/bluzki-zhenskie/відповідно до нинішніх обсягів і модних віянь, а не пристосовувати старий одяг до нових параметрів. Абсолютно точно: мода змінюється, і люди, які проводять співбесіди, відстежують тренди.

І кілька «Ні!», які просив передати нашим читачам HR-менеджер компанії Kasta:

1. Не «усереднюйте» свій образ, якщо у вас творча професія. Тут незвичні штрихи зіграють вам на руку.

2. Жодних блискіток, люрексу, паєток! Вибачте, але ми повинні були це сказати.

3. Червоний, жовтий, помаранчевий в якості основного кольору одягу стомлюють інтерв'юера, і він мріє яйнайшвидше позбутися кандидата.

4. Не надягайте на співбесіду взуття з відкритим носком. Ніколи.

Маленька хитрість: якщо ви не змогли визначитися зі стилем одягу, знайдіть на сайті компанії фото її співробітників і одягніться в тому ж ключі. Побачили строгий стиль – великий вибір модних чоловічих сорочок, таких я тут: https://kasta.ua/market/muzhskie-rubashki, в допомогу. Виявили, що працівники сидять перед комп'ютерами в футболках – ви знаєте, що робити.

А якщо ви – цінний працівник і впевнені, що з вашими побажаннями компанії доведеться рахуватися, підбирайте одяг «усупереч» її дрес-коду і ... розкажіть нам, як все пройшло!

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