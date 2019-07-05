У аварію на Бучаччині потрапила вагітна жінка

На Бучаччині автомобіль з пасажирами опинився в кюветі. Аварія трапилася неподалік села Зелена сьогодні, 5 липня, зранку.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Honda врізався в задню частину ВАЗ-2107, який рухався попереду. В результаті удару легківку відкинуло на узбіччя і там вона перекинулася.

На момент ДТП в салоні ВАЗу перебував водій та двоє пасажирів. Одна з жінок вагітна. На щастя в аварії ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група.