Вночі у Тернополі горіли автомобілі

Провадження відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, відкрили правоохоронці Тернопільського відділу поліції, щодо інциденту, який трапився в ніч з 4 на 5 липня.

Близько третьої години ранку на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулицях Богдана Лепкого, 14 та на Київській,6 горять сміттєві баки. Вогонь пошкодив ще й три автомобілі. Два на Київській та одне на Лепкого. Транспортні засоби стояли занадто близько до смітників і полум'я зачепило їх.

Одна з версій правоохоронців - умисний підпал сміття. Сума збитків встановлюється. Працівники поліції розшукують зловмисників та опрацьовують відео з камер спостереження.