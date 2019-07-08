Смерть на колії: біля Тернополя потяг збив жінку

Машиніст електропоїзда на колії в селі Біла виявив тіло жінки.

Сталося це сьогодні близько 9.15.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, загибла жінка не місцева, на вигляд їй близько 70 років. Особа невідомої встановлюється.

Оперативники з'ясовують час смерті пенсіонерки та потяг, який її збив.