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На Тернопільщині хлопці до смерті побили молодика

бійка хлопці ТВід численних тілесних ушкоджень, отриманих під час бійки, в реанімації помер 27-річний тернополянин. Нещастя сталося 7 липня близько другої години ночі в селі Сороцьке Теребовлянського району, куди він приїхав до батьків.

Про трагічну подію повідомляє «Досьє 102».

За словами начальника слідства Теребовлянського відділу поліції Ігоря Пискливця, потерпілий разом зі своїм товаришем святкували у селі, розпиваючи спиртні напої. Після цього чоловіки вирішили пошукати компанії, з якими можна було б продовжити пиячити.

У пошуках алкоголю прийшли на ставок. Там відпочивало кілька компаній із сусідніх сіл. Чоловіки почали хамити трьом хлопцям. Словесний конфлікт переріс у бійку. Потерпілий ножем поранив двох незнайомців. Дебоширів втихомирили, проте ненадовго.

Поранені юнаки наздогнали кривдника, кинули його на землю і почали наносити удари ногами в різні частини тіла. Товариш потерпілого втік, а коли повернувся назад, то відпочиваючих уже не було, а знайомий без свідомості лежав на березі річки.

Його додому підводою завіз батько. Рідні намагалися допомогти синові, а уже під ранок викликали швидку. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося. Він помер в реанімаційному відділенні.

Правоохоронці встановили особи нападників. Це – 24-річні жителі села Ілавче. Юнаків затримали. Вирішується питання про оголошення їм підозри за статтею 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

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