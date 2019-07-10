На Тернопільщині повісився 12-річний хлопчик

Тіло свого дванадцятирічного пасинка у літній кухні 9 липня виявив 47-річний чоловік. Хлопчик повісився, прив'язавши мотузку до цвяха у стіні. Поруч стояв стілець.

Оперативники, після огляду тіла дитини, слідів насилля та самооборони не виявили. Мама неповнолітнього на заробітках. Шестикласник жив з вітчимом та братом.

Одна з версій, яку опрацьовують правоохоронці, що на такий крок хлопчик міг піти після розмови з батьками. Напередодні батьки вичитали дитину через нешанобливе ставлення до речей - він за останній час розбив два мобільних телефони. Проте, що сталося і які причини, встановлюватимуть у ході слідства.

Сусіди кажуть, що вітчим любив хлопців і доглядав за ними. Вони завжди були чисті та доглянуті. Чому дитина пішла на непоправне - не розуміють.

Правоохоронці звертаються до батьків стежити за дітьми, спілкуватися з ними та зважати на реакцію під час розмов. У будь-якому віці неповнолітні вразливі і можуть не думати, коли і що роблять. Пам'ятайте, іноді дитина навіть не розуміє, чому її покарали, а багато слів, сказані батьками в пориві гніву, проникають глибоко і надовго в свідомість, осідаючи важким каменем.

Неправильна реакція по відношенню до дитини може розвинути в ній різні комплекси та занизити самооцінку або привести до непоправного. Любіть та бережіть дітей, якими б вони не були!