З храму на Збаражчині злодії винесли ікону Почаївської Божої Матері

У ніч з 11 на 12 липня невідомі проникли до храму Преображення Господнього у селі Гніздичне Збаразького району. Про це поліцейських повідомив настоятель церкви, протоієрей Іван Лесик.

Зі слів священника, ввечері напередодні свята Апостолів Петра і Павла храм був зачинений, а зранку, прийшовши на богослужіння, він помітив, що всередині все перекинуто. Найімовірніше, крадії шукали якісь цінності.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, обстежила храм і з’ясувалося, що крадії проникли всередину, відваживши металопластикове вікно. З церкви зникла посріблена ікона Почаївської Матері Божої.

Наразі встановлюється її історична цінність.

Тривають слідчо-оперативні заходи.