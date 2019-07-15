На об’їзній Бучача через водія-порушника, який утік, перекинулось авто

13 липня на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, на перехресті об’їзної дороги Бучача трапилася ДТП.

Як стало відомо, житель Києва, керуючи автомобілем Renault Megane, аби уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом, з'їхав у кювет та перекинувся.

Чоловік каже, що його "підрізав" водій іншого авто, який виїжджав з другорядної дороги на головну. Проте винуватець не зупинився.

Двоє пасажирів з іномарки отримали тілесні ушкодження, але їх не госпіталізовували. Водія автомобіля-порушника розшукують.

Автопригоду внесено в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху.