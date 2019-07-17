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У Тернополі директорка автошколи вимагала хабар
За успішне складання іспитів директорка однієї з автошкіл Тернополя вимагала сто п'ятдесят доларів.
Про даний факт правоохоронцям повідомив один із учнів навчального закладу.
Керівниця закладу запевняла своїх студентів, що допоможе здати екзамени не лише в її школі, але й домовиться про позитивні результати подальшої здачі іспитів.
Поліцейські під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури піймали вимагачку "на гарячому" у момент передачі коштів.
Тривають слідчі дії та перевіряється причетність підозрюваної до аналогічних злочинів.
Даний факт внесений в ЄРДР за статтею - 368 частина 3 ККУ - Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та вирішується питання про внесення ще й за статтею 369-2 - Зловживання впливом.
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