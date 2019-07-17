У Тернополі директорка автошколи вимагала хабар

За успішне складання іспитів директорка однієї з автошкіл Тернополя вимагала сто п'ятдесят доларів.

Про даний факт правоохоронцям повідомив один із учнів навчального закладу.

Керівниця закладу запевняла своїх студентів, що допоможе здати екзамени не лише в її школі, але й домовиться про позитивні результати подальшої здачі іспитів.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури піймали вимагачку "на гарячому" у момент передачі коштів.

Тривають слідчі дії та перевіряється причетність підозрюваної до аналогічних злочинів.

Даний факт внесений в ЄРДР за статтею - 368 частина 3 ККУ - Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та вирішується питання про внесення ще й за статтею 369-2 - Зловживання впливом.