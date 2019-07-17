Смертельна аварія на Тернопільщині: жінка загинула, дитина та водій у лікарні

Сорокашестирічна жінка загинула, а водій та дитина потрапили до лікарні внаслідок аварії, яка трапилася сьогодні, 17 липня, поблизу Козови.

На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка близько 14 години не розминулися рейсовий автобус Баз А-079 та автомобіль Skoda Superb.

За попередніми даними, легківка виїхала на смугу зустрічного руху. В цей час на зустріч рухалася маршрутка Бережани-Тернопіль. Уникнути зіткнення не вдалося.

Пасажирка легкового автомобіля загинула на місці пригоди, водія у важкому стані доправили у лікарню. Перелом руки і у восьмирічної дівчинки. Її оперують.

На момент аварії в автобусі перебували пасажири. Наразі за меддопомогою звернувся водій автобусу та один із пасажирів.Проте удар, кажуть очевидці, був дуже сильним. Тому правоохоронці не виключають, що потерпілих може бути більше.

Триває слідство та встановлюються причини небезпечного маневру, зазначають у поліції.