На Тернопільщині жінка випадково вколола собі отруту для жуків

У реанімаційному відділенні Козівської районної лікарні померла 68-річна жителька села Золота Слобода. Жінка випадково вколола собі ін’єкцію з отрутою від жуків, переплутавши з препаратом для тиску.

Син розповідає, що мати була малограмотна, читати не вміла. А ліки лежали в шухляді разом з ампулами з отрутою і ззовні були схожими.

Поліцейські з’ясовують обставини нещасного випадку.