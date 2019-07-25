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Велосипедист загинув на місці ДТП, а водій авто навіть не зупинився
Водій невідомого автомобіля збив велосипедиста і з місця пригоди втік. Аварія трапилася 24 липня близько 18:30. Тіло чоловіка на узбіччі дороги Копичинець виявив місцевий житель.
На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За інформацією поліцейських, потерпілий їхав на велосипеді, коли його збив автомобіль. Загиблий - мешканець Гусятинського району, 1980 року народження. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події, а водій автомобіля навіть не зупинився.
Працівники поліції звертаються до очевидців аварії або водіїв автомобілів, які в період з 18:15 до 18:30 проїжджали вулицею Івана Франка і мають в автівках відеореєстратори, допомогти встановити особу втікача. Інформацію можна повідомити на лінію «102» або за номером (068)32-77-977.
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