Велосипедист загинув на місці ДТП, а водій авто навіть не зупинився

Водій невідомого автомобіля збив велосипедиста і з місця пригоди втік. Аварія трапилася 24 липня близько 18:30. Тіло чоловіка на узбіччі дороги Копичинець виявив місцевий житель.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За інформацією поліцейських, потерпілий їхав на велосипеді, коли його збив автомобіль. Загиблий - мешканець Гусятинського району, 1980 року народження. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події, а водій автомобіля навіть не зупинився.

Працівники поліції звертаються до очевидців аварії або водіїв автомобілів, які в період з 18:15 до 18:30 проїжджали вулицею Івана Франка і мають в автівках відеореєстратори, допомогти встановити особу втікача. Інформацію можна повідомити на лінію «102» або за номером (068)32-77-977.