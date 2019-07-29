На об’їзній Тернополя зіткнулися дві іномарки

На перехресті сіл Чистилів та Біла, на об’їзній Тернополя, сьогодні близько 13:30 трапилася аварія.

За попередніми даними, головною дорогою їхала іномарка SsangYong в напрямку Львова. В цей момент з другорядної виїжджав автомобіль Volkswagen. Її кермувальник проігнорував знак Stop, не зупинився, і не переконавшись у безпеці дорожнього руху, виїхав на головну дорогу.

Такий маневр завершився зіткненням іномарок. На момент автопригоди в салоні SsangYong був пасажир. Він отримав легкі тілесні ушкодження.