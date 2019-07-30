Смертельна аварія у Тернопільському районі

Сильний удар, автомобілі розвернуло по кілька разів і як результат - одна людина загинула, іншу з травмами доправили до лікарні.

В селі Ступки Тернопільського району на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка сьогодні близько 12:00 зіткнулися Skoda Octavia та Volkswagen Passat.

В обох автівках від удару спрацювали подушки безпеки, проте кермувальник Фольцвагену загинув на місці події. Жінку-водія з іншого авто госпіталізували до лікарні, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Через сильний удар потерпілих заблокувало у салонах транспортних засобів. Їх вивільняли рятувальники - у Skoda вирізали дах, в іншому автомобілі - двері.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини автопригоди.