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Смертельна аварія у Тернопільському районі
Сильний удар, автомобілі розвернуло по кілька разів і як результат - одна людина загинула, іншу з травмами доправили до лікарні.
В селі Ступки Тернопільського району на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка сьогодні близько 12:00 зіткнулися Skoda Octavia та Volkswagen Passat.
В обох автівках від удару спрацювали подушки безпеки, проте кермувальник Фольцвагену загинув на місці події. Жінку-водія з іншого авто госпіталізували до лікарні, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Через сильний удар потерпілих заблокувало у салонах транспортних засобів. Їх вивільняли рятувальники - у Skoda вирізали дах, в іншому автомобілі - двері.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини автопригоди.
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