У Тернополі затримали молодика з гранатою

У Тернополі на проспекті Злуки співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції помітили чоловіка, який підозріло поводився. При поверхневій перевірці у нього виявили предмет схожий на осколкову гранату до підствольного гранатомета.

Речовий доказ правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Фігурант – 30-річний житель одного із сіл Козівської громади. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонений предмет. За незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу передбачено від трьох до семи років позбавлення волі.