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В Тернопільському озері втопився молодий чоловік
В Тернопільському озері, неподалік «Острівця кохання», 2 серпня близько 8:00 перехожі виявили тіло невідомого чоловіка. Утопленик був одягнутий, а в кишені мав ключі та мобільний телефон.
У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий - житель обласного центру, 1982 року народження. Він разом з товаришем ще 31 липня пішов на риболовлю. Чоловіки взяли з собою і алкоголь.
За словами колеги утопленика, загиблий пішов на кілька хвилин раніше додому, оскільки почав накрапати дощ. Проте, як виявилось, не дійшов.
Вранці, 2 серпня, із заявою про зникнення сина звернулася до поліції тернополянка, а через деякий час стало відомо, що втопився саме він.
На тілі загиблого тілесних ушкоджень експерт не виявив. Причина смерті стане відома після судово-медичної експертизи.
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