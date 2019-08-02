Події, які довелося пережити родині з Франківська, нагадували картину трилера

Таран машини, побиття, отруєння невідомим газом – родина з Франківська пережила шок дорогою на відпочинок до Одеси.

Трапилася подія в ніч з 31 липня на 1 серпня на дорозі у селі Кривче Борщівського району. Про інцидент інформує Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Машину, в якій їхало четверо дорослих та малолітня дитина раптом стали переслідувати невідомі на іномарці. Коли першого разу на вимогу зупинитися франківчани не відреагували, зловмисник, що сидів за кермом «Мазди», пішов на таран. Удар був не сильним, проте далі рухатися подорожуючі не змогли – їх машину відкинуло з проїжджої частини на узбіччя. Переслідувачі кинулися до заблокованої автівки, стали силою відчиняти дверцята, відтак розбили бокове вікно зі сторони водія і давай гамселити всіх підряд. У якийсь момент один зі зловмисників розпилив у салон невідому речовину. Люди змушені були вийти з автомобіля, тим більше, що малолітня дитина, котру вони везли на оздоровлення до Одеси, має проблеми з диханням. Як зізнаються потерпілі, від шоку і страху, вони вже не знали, що буде далі. Та раптом нападники відступили. Сіли у своє авто й подалися геть.

-Повідомлення від потерпілих надійшло близько третьої години ночі, - розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. - Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце злочину.

Тієї ж ночі було встановлено та затримано двох найактивніших учасників інциденту. За попередніми даними, з ними була ще одна особа, але участі у побитті людей цей молодик не брав. Затримані - 34-річний та 24-річний жителі Борщова. Старший з нападників минулого року був судимий за хуліганство, молодший теж потрапляв у поле зору правоохоронців. На момент вчинення злочину чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисники наразі не дають жодних свідчень, тому встановити істинний мотив хуліганського нападу допоки неможливо.

- Обом нападникам оголошено підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого частиною 2 статті 296 ККУ. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу, - каже Андрій Свинарчук. – Нам вдалося вилучити речові докази, зокрема автомобіль, яким користувалися зловмисники.

Досудове розслідування триває.